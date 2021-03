Juventus, tegola Demiral: lesione al retto femorale, stop di 20 giorni. I dettagli (Di giovedì 11 marzo 2021) tegola per Merih Demiral.Nuovi guai per la Juventus, costretta a fare i conti con l'infortunio di Merih Demiral. Il calciatore che aveva accusato un fastidio al termine della partita con il Porto, è stato sottoposto presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Come se non bastasse l'eliminazione dalla Champions League, la Juventus, dovrà infatti fare i conti con lo stop del classe '98 che rimarrà lontano dai campi da gioco per almeno 20 giorni. A darne notizia è lo stesso club bianconero tramite un comunicato ufficiale diramato proprio pochi istanti fa-"Merih Demiral, a causa di un problema riferito al ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021)per Merih.Nuovi guai per la, costretta a fare i conti con l'infortunio di Merih. Il calciatore che aveva accusato un fastidio al termine della partita con il Porto, è stato sottoposto presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato unadi basso grado del muscolodella coscia destra. Come se non bastasse l'eliminazione dalla Champions League, la, dovrà infatti fare i conti con lodel classe '98 che rimarrà lontano dai campi da gioco per almeno 20. A darne notizia è lo stesso club bianconero tramite un comunicato ufficiale diramato proprio pochi istanti fa-"Merih, a causa di un problema riferito al ...

Advertising

Mediagol : Juventus, tegola Demiral: lesione al retto femorale, stop di 20 giorni. I dettagli - FMCROfficial : Tegola Juventus, arriva anche la multa per essere usciti dopo le 22 violando il coprifuoco. #JuvePorto - gringoserra78 : Ingenuo pavoletti che ora salta la prossima con la Juventus brutta tegola ?? #sampdoriacagliari - infoitsport : Juventus, altra tegola in casa bianconera: un giocatore è positivo al Covid-19 - sscalcionapoli1 : Juventus, tegola per Pirlo: Bentancur positivo al Covid-19, è in isolamento #SerieATIM -