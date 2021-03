Juventus, Storari positivo al Coronavirus: il comunicato (Di giovedì 11 marzo 2021) Marco Storari, Professionals Talent Development per le giovanili della Juve, è risultato positivo al Covid-19 Dopo Filippo Ranocchia della Juventus Under 23, arriva un’altra positività al Coronavirus in casa Juve. Si tratta di Marco Storari, il Professionals Talent Development per il settore giovanile. Questa la nota Twitter della Juventus Youth: «Il Professionals Talent Development Marco Storari è risultato positivo al Covid-19». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Marco, Professionals Talent Development per le giovanili della Juve, è risultatoal Covid-19 Dopo Filippo Ranocchia dellaUnder 23, arriva un’altra positività alin casa Juve. Si tratta di Marco, il Professionals Talent Development per il settore giovanile. Questa la nota Twitter dellaYouth: «Il Professionals Talent Development Marcoè risultatoal Covid-19». Leggi su Calcionews24.com

