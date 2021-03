Juventus, Sacchi: “Eliminazione non mi ha sorpreso. CR7? Anche Maradona non ha vinto da solo la Coppa dei Campioni” (Di giovedì 11 marzo 2021) La Juventus è fuori dalla Champions League.Non è bastato alla Juventus il 3-2 rifilato al Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, per proseguire la propria avventura europea. I bianconeri, non riuscendo a rimontare l'1-2 dell'andata, sono stati definitivamente fatti fuori dalla competizione come già accaduto nella passata stagione. Un'Eliminazione indigesta per la "Vecchia Signora" che, dopo la finale di Cardiff del 2017, sembra non riuscire più a superare gli ottavi di finale. Un risultato commentato durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", dall'ex tecnico Arrigo Sacchi. "Eliminazione? No, mi ha sorpreso. Speravo ovviamente che passasse e confidavo ci riuscisse dopo aver apprezzato il secondo tempo della partita con la ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021) Laè fuori dalla Champions League.Non è bastato allail 3-2 rifilato al Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, per proseguire la propria avventura europea. I bianconeri, non riuscendo a rimontare l'1-2 dell'andata, sono stati definitivamente fatti fuori dalla competizione come già accaduto nella passata stagione. Un'indigesta per la "Vecchia Signora" che, dopo la finale di Cardiff del 2017, sembra non riuscire più a superare gli ottavi di finale. Un risultato commentato durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", dall'ex tecnico Arrigo. "? No, mi ha. Speravo ovviamente che passasse e confidavo ci riuscisse dopo aver apprezzato il secondo tempo della partita con la ...

