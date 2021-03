Juventus, rientro Dybala: nel mirino c’è un big match (Di giovedì 11 marzo 2021) Paulo Dybala è ancora alle prese con l’infortunio, ma spunta la partita in cui potrebbe rientrare Il rientro di Dybala potrebbe slittare ancora di qualche settimana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il ritorno della Joya, ad oltre 2 mesi dall’infortunio contro il Sassuolo, il ritorno non è immediato e una valutazione in merito sarà fatta la prossima settimana. L’ipotesi più probabile resta quella del rientro dopo la sosta della Serie A. Nel mirino c’è quindi il derby col Torino del 3 aprile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Pauloè ancora alle prese con l’infortunio, ma spunta la partita in cui potrebbe rientrare Ildipotrebbe slittare ancora di qualche settimana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il ritorno della Joya, ad oltre 2 mesi dall’infortunio contro il Sassuolo, il ritorno non è immediato e una valutazione in merito sarà fatta la prossima settimana. L’ipotesi più probabile resta quella deldopo la sosta della Serie A. Nelc’è quindi il derby col Torino del 3 aprile. Leggi su Calcionews24.com

