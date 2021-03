Juventus | Pirlo perde Demiral per 20 giorni

(Di giovedì 11 marzo 2021) Andreaun difensore in vista del match con il Cagliari ma anche per i prossimi 20. Si tratta di Marihche si è fatto male martedì scorso durante il match contro il Porto di Champions League. Il difensore turco ha accusato dei problemi alla coscia destra e gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto al J-Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale, come comunicato dalla società bianconera sui propri canali ufficiali. Il comunicati della:La, dopo un giorno di stacco, è tornata a lavorare al Training Center. Adesso tutte le energie del gruppo saranno sul campionato, a partire dalla trasferta di domenica a Cagliari. Nella tarda mattinata il gruppo si è ritrovato per una sessione focalizzata su ...

Advertising

pisto_gol : In 8 anni la Juventus aveva avuto 2 allenatori (AConte e Allegri) Negli ultimi 3 ne ha cambiati 3 (Allegri, Sarri e… - ZZiliani : #Costacurta commovente: è riuscito a dire a #Pirlo che l'uscita dalla #Champions lo aiuterà a continuare con più ca… - JuventusTV : Una grande vittoria, una vittoria ???? ????????! ?? Su #JuventusTV le parole dei bianconeri nel post #JuveLazio! ?? ?? Mi… - infoitsport : Juventus, tegola per Pirlo | UFFICIALE: nuovo infortunio! - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Juventus, Pirlo perde i pezzi: Demiral salterà il Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

Tuttosport

... lapuò riscattarsi in Italia. Così la pensano gli esperti, secondo i quali il doblete ... La formazione di, infatti, è ancora in corsa per lo scudetto - nonostante i 10 punti di ritardo ...Con queste premesse, larischia di pagare le inevitabili voci sul futuro di Ronaldo in primo luogo, ma anche di, andando incontro a un finale di stagione in un clima di smobilitazione, ...Dopo l’uscita dalla Champions League di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus di Andrea Pirlo, ieri la stessa sorte è toccata a Lionel Messi, stella del Barcellona di Ronald Koeman, ...L’ennesimo, in una stagione in cui la formazione di Andrea Pirlo non è stata certo fortunata da questo punto di vista. LEGGI ANCHE: Champions, fallimento Juventus: le tappe, da Ronaldo al Porto Il ...