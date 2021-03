Juventus, l’eliminazione in Champions porta il crollo in borsa e mancati ricavi (Di giovedì 11 marzo 2021) Eliminazione Juve dalla Champions: crollo in borsa e mancati ricavi per i bianconeri, che ora devono fare i conti con una situazione difficile La Juventus paga a caro prezzo l’eliminazione dalla Champions. Come sottolinea La Stampa, immediato il crollo del titolo in borsa (-8%), ma non solo. Ora i bianconeri dovranno fare i conti con i mancati ricavi (solo i quarti valevano 10,5 mln e la vittoria sarebbe valsa 130 mln di premi Uefa) e possibili effetti collaterali su sponsor e marketing. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Ora la dirigenza deve trovare soluzioni: alzare i ricavi attualmente è impossibile. I bianconeri potrebbero fare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Eliminazione Juve dallainper i bianconeri, che ora devono fare i conti con una situazione difficile Lapaga a caro prezzodalla. Come sottolinea La Stampa, immediato ildel titolo in(-8%), ma non solo. Ora i bianconeri dovranno fare i conti con i(solo i quarti valevano 10,5 mln e la vittoria sarebbe valsa 130 mln di premi Uefa) e possibili effetti collaterali su sponsor e marketing. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Ora la dirigenza deve trovare soluzioni: alzare iattualmente è impossibile. I bianconeri potrebbero fare ...

