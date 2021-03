Juventus | Elkann | Decennio straordinario Ora puntare sui giovani

(Di giovedì 11 marzo 2021) A ormai 48 ore dalla cocente eliminazione patita in Champions League , la seconda di fila agli ottavi di finale, laprova a guardare avanti, sia per il presente che per il futuro. La Vecchia ...

... la seconda di fila agli ottavi di finale, laprova a guardare avanti, sia per il presente ... "Decennio straordinario" Di questo ne è sicuro il numero uno di Exor, John, intervenuto ai ...Il presidente di Exor a 'Porta a Porta': 'Facciamo parte di una generazione molto fortunata visto che abbiamo conquistato nove scudetti di fila. ..."Siamo molto fortunati, quanto abbiamo ottenuto in questo decennio è stato straordinario". "Siamo molto fortunati, come generazione: nove scudetti di fila hanno battuto i cinque di fila che mio nonno ...Il numero uno di Exor sottolinea: "Stiamo ringiovanendo e, come sappiamo bene, quando uno vuole costruire il futuro deve puntare sui giovani e questo comporta aggiustamenti" ...