Juventus, dalla Francia: "Psg su Cristiano Ronaldo in estate" (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Psg sulle tracce di Cristiano Ronaldo. La recente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, ha minato la serenità all'interno della Juventus. In particolare, il malumore nei confronti e da parte del portoghese è cresciuto. Ecco allora che il Psg si inserisce per tentare l'assalto a CR7 in estate. Secondo quanto riferito da Le Parisien, i contatti tra l'agente Jorge Mendes e Al-Khelaifi, presidente del club parigino, sono molto frequenti. Cristiano Ronaldo sarebbe l'alternativa a Messi, pista che si è complicata per il Psg dopo l'elezione di Laporta a presidente del Barcellona. Da parte della Juventus, poi, costi altissimi e risultati scarsi potrebbero portare la società ad accettare la separazione.

