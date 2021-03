Juventus, addio Ronaldo: Paratici ha scelto il sostituto (Di giovedì 11 marzo 2021) Cristiano Ronaldo non è stato solo uno degli acquisti più importanti del secolo per la Juventus ma è stato anche un investimento che avrebbe dovuto dare la carica per portare la Champions League a Torino dopo anni di finale perse. Insomma, il portoghese sarebbe servito per fare quel passo in più essendo un giocatore che di Champions ne ha vinte decisamente tante in carriera da protagonista assoluto. Nonostante tutto quello che hanno puntato i bianconeri su questo acquisto, i risultati non sono stati quelli sperati. Sia chiaro, Ronaldo i gol li ha fatti e anche tanti, praticamente con la maglia della ‘Vecchia Signora’ non va molto lontano dalla media di un gol a partita e più volte ha trascinato la squadra. Ma la società forse non aveva messo in conto che per arrivare a vincere la coppa dalle grandi orecchie non basta un solo giocatore, ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Cristianonon è stato solo uno degli acquisti più importanti del secolo per lama è stato anche un investimento che avrebbe dovuto dare la carica per portare la Champions League a Torino dopo anni di finale perse. Insomma, il portoghese sarebbe servito per fare quel passo in più essendo un giocatore che di Champions ne ha vinte decisamente tante in carriera da protagonista assoluto. Nonostante tutto quello che hanno puntato i bianconeri su questo acquisto, i risultati non sono stati quelli sperati. Sia chiaro,i gol li ha fatti e anche tanti, praticamente con la maglia della ‘Vecchia Signora’ non va molto lontano dalla media di un gol a partita e più volte ha trascinato la squadra. Ma la società forse non aveva messo in conto che per arrivare a vincere la coppa dalle grandi orecchie non basta un solo giocatore, ...

