(Di giovedì 11 marzo 2021) Al termine del matchntus-, che ha sancito l'uscita di scena dellantus dalla Champions League, Pavelnon si è trattenuto. Il vicepresidente bianconero ha sfogato la sua frustrazione con un violento calcio ai cartelloni pubblicitari posizionati a bordo campo. Guarda tutti iParatici e, proteste contro l'arbitro in Napoli-ntus I due dirigenti dellantus pescati in unmentre inveiscono contro ...-Moreno: polemica alla partita del cuore Un tunnel del rapper allontino ha scatenato reazioni nervose fuori luogo ... Il tunnel di Moreno aEcco le immagini del colpo che ha scatenato la rabbia del ...

FBiasin : Il monte ingaggi del #Porto è di circa 100 milioni. Il monte ingaggi della #Juve tocca i 236 milioni (fonte… - juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - tancredipalmeri : Da L’Equipe: “Se Andrea Agnelli non vorrà più partite come questa Juve-Porto che sono l’essenza del calcio, speria… - statodelsud : Juve-Porto, la furia di Nedved dopo l’eliminazione | video - Pino__Merola : Juve-Porto, la furia di Nedved dopo l’eliminazione | video -

... che spiega come il presidente della Juventus abbia deciso di andare avanti con l'allenatore, nonostante l'eliminazione agli ottavi di Champions League arrivata contro ilSU- 'Mi dispiace. Non meritava di uscire. Un peccato. Ho condiviso con loro cinque anni di gioie e dolori'. SU ALLEGRI - 'Lo definirei un maestro. Una persona vera, che sa gestire ...Fabio Capello è tornato a parlare dell’eliminazione della Juventus in Champions League e, in particolare, se l’è presa con Cristiano Ronaldo, responsabile – secondo l’allenatore – dell’errore decisivo ...Stagione da dimenticare per la Juventus, Cristiano Ronaldo al termine di tale annata potrebbe fare le valigie e ripartire da una nuova squadra.