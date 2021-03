Justin Bieber rivela la tracklist del prossimo album “Justice”. “La musica ci ricorda che non siamo soli” (Di giovedì 11 marzo 2021) Solo pochi giorni fa Justin Bieber aveva annunciato sui social che sarebbe tornato presto con un nuovo album del quale oggi 11 marzo ha presentato la tracklist completa. Il disco dal titolo “Justice” uscirà il 19 marzo e comprenderà 16 brani, alcuni dei quali già noti poiché usciti come singoli negli ultimi 12 mesi come “Lonely”, “Holy”, “Hold On” e “Anyone”. A questi si aggiungono quindi “Much”, “Deserve You”, “As I Am” feat Khalid, “Off My Face”, “Unstable” feat The Kid Laroi, “Interlude”, “Die For You” feat Dominic Fike, “Somebody”, “Ghost”, “Peaches” feat Giveon & Daniel Caesar, “Love You Different” feat Beam e “Loved By You” feat Burna Boy. Stando a quanto riportato da RepublicWorld, il 13 marzo Bieber sarà inoltre il performer principale dei Kids’ Choice Awards 2021: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Solo pochi giorni faaveva annunciato sui social che sarebbe tornato presto con un nuovodel quale oggi 11 marzo ha presentato lacompleta. Il disco dal titolo “” uscirà il 19 marzo e comprenderà 16 brani, alcuni dei quali già noti poiché usciti come singoli negli ultimi 12 mesi come “Lonely”, “Holy”, “Hold On” e “Anyone”. A questi si aggiungono quindi “Much”, “Deserve You”, “As I Am” feat Khalid, “Off My Face”, “Unstable” feat The Kid Laroi, “Interlude”, “Die For You” feat Dominic Fike, “Somebody”, “Ghost”, “Peaches” feat Giveon & Daniel Caesar, “Love You Different” feat Beam e “Loved By You” feat Burna Boy. Stando a quanto riportato da RepublicWorld, il 13 marzosarà inoltre il performer principale dei Kids’ Choice Awards 2021: ...

Advertising

FQMagazineit : Justin Bieber rivela la tracklist del prossimo album “Justice”. “La musica ci ricorda che non siamo soli” - bivebs : RT @JB__ItalianCrew: “Justin Bieber è il principe del pop della sua etichetta discografica e, una fonte che lavora al suo interno, rivela c… - bivebs : RT @JB__ItalianCrew: Justin Bieber x @billboard ?? Tra poco online arriva la traduzione dell’intervista! - bivebs : RT @JB__ItalianCrew: Allison, manager di Justin Bieber: 'L'era di 'Changes' è stata difficile, serviva un team super motivato ma non sentiv… - bivebs : RT @JB__ItalianCrew: 'Finisco di lavorare alle 18, così posso passare la serata con mia moglie: a lei piace rilassarsi guardando un film. A… -