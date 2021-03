Johnson & Johnson: quando e come il vaccino arriverà in Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Johnson & Johnson, ok al via libera in Europa. Rispetto agli altri ha la caratteristica di essere monodose: le altre novità e i tempi Getty ImagesL’Ema, l’Agenzia Europea per i Medicinali, ha dato l’ok al vaccino Jansenn dell’azienda americana Johnson & Johnson, il quarto anti-Covid approvato in Europa. Si tratta di un monodose e sarà importantissimo per accelerale la campagna di vaccinazione nel vecchio continente. La sua principale caratteristica a differenza degli altri è proprio quella che non ha bisogno della dose di richiamo. La Commissione Europea si spetta una fornitura di 200 milioni di dosi entro il 2021 e di queste 27 milioni saranno destinate ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 marzo 2021), ok al via libera in Europa. Rispetto agli altri ha la caratteristica di essere monodose: le altre novità e i tempi Getty ImagesL’Ema, l’Agenzia Europea per i Medicinali, ha dato l’ok alJansenn dell’azienda americana, il quarto anti-Covid approvato in Europa. Si tratta di un monodose e sarà importantissimo per accelerale la campagna di vaccinazione nel vecchio continente. La sua principale caratteristica a differenza degli altri è proprio quella che non ha bisogno della dose di richiamo. La Commissione Europea si spetta una fornitura di 200 milioni di dosi entro il 2021 e di queste 27 milioni saranno destinate ...

