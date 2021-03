Johnson & Johnson, approvato in Europa vaccino monodose: cosa cambia (Di giovedì 11 marzo 2021) Passo importante nella lotta al Covid-19, approvato in Europa vaccino monodose Johnson & Johnson: cosa cambia adesso. L’EMA, l’agenzia dei farmaci dell’Unione Europea, ha raccomandato l’approvazione condizionale del vaccino a dose singola Covid-19 di Johnson & Johnson. Il vaccino Covid-19 è il quarto ad essere approvato per l’uso nell’UE dopo i vaccini di Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021) Passo importante nella lotta al Covid-19,inadesso. L’EMA, l’agenzia dei farmaci dell’Unione Europea, ha raccomandato l’approvazione condizionale dela dose singola Covid-19 di. IlCovid-19 è il quarto ad essereper l’uso nell’UE dopo i vaccini di Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

