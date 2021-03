Joe e Antonino | «In Family Food Fight abbiamo voluto alzare l’asticella»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tornano le sfide in famiglia della seconda edizione di Family Food Fight, primo cooking show che vede come protagonisti ai fornelli 7 nuclei familiari, con componenti che vanno dai 16 agli 80 anni, pronti a misurarsi sui piatti della loro tradizione, sulla cucina del territorio e in tante altre prove. Ma, novità di quest’anno, a mettersi in gioco nel cooking show (produzione Endemol Shine Italy per Sky, in onda da giovedì 11 marzo per sei settimane, alle 21.15 su Sky Uno e Now Tv), sono famiglie di ristoratori che arrivano da Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Calabria, titolari di ristoranti, trattorie o agriturismi, attività spesso tramandate di generazione in generazione come molti dei loro piatti forti.