Jennifer Kent: “Vedere Lars Von Trier all'opera mi ha dato il coraggio di fare la regista” (Di giovedì 11 marzo 2021) Jennifer Kent ci svela l'esperienza sul set di Lars Von Trier che le ha permesso di toccare con mano il lavoro del regista convincendola a tuffarsi in questa avventura. Generosa e appassionata, la regista di Babadook e The Knightingale Jennifer Kent si è concessa al pubblico del Noir in Festival 2021 in versione virtuale riflettendo sulla propria carriera e soffermandosi sulle motivazioni che l'hanno spinta a dedicarsi alla regia. Motivazioni in cui è coinvolto, a sorpresa, il suo collega più anziano, il danese Lars Von Trier. "Ho sempre saputo di essere una storyteller fin da quando ho imparato a leggere" ha rivelato Jennifer Kent. "Recitare e raccontare storie sono sempre state le mie ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021)ci svela l'esperienza sul set diVonche le ha permesso di toccare con mano il lavoro delconvincendola a tuffarsi in questa avventura. Generosa e appassionata, ladi Babadook e The Knightingalesi è concessa al pubblico del Noir in Festival 2021 in versione virtuale riflettendo sulla propria carriera e soffermandosi sulle motivazioni che l'hanno spinta a dedicarsi alla regia. Motivazioni in cui è coinvolto, a sorpresa, il suo collega più anziano, il daneseVon. "Ho sempre saputo di essere una storyteller fin da quando ho imparato a leggere" ha rivelato. "Recitare e raccontare storie sono sempre state le mie ...

Advertising

LaVainar : Ho appena guardato l'intervista a Jennifer Kent in occasione del Noir in festival ? - _valentina_ : RT @banshee_c: Ci tenevo a ricordare (anche a me stessa, perché mi stavo scordando e me lo guardo ora) che l'incontro con Jennifer Kent al… - il_letterino : RT @banshee_c: Ci tenevo a ricordare (anche a me stessa, perché mi stavo scordando e me lo guardo ora) che l'incontro con Jennifer Kent al… - banshee_c : Ci tenevo a ricordare (anche a me stessa, perché mi stavo scordando e me lo guardo ora) che l'incontro con Jennifer… - TeresaComite3 : RT @nastridargento: Il Noir in Festival (8 - 13 marzo) omaggia la creatività femminile, da Jennifer Kent a Antonietta De Lillo, da Grazia… -