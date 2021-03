Jardim non ha dubbi: “Mbappé e Haaland potrebbero giocare insieme” (Di giovedì 11 marzo 2021) La vendetta del Paris Saint-Germain ai danni del Barcellona si materializza negli ottavi di finale di Champions League, Quattro anni fa, nello stesso turno, i catalani si erano resi protagonisti di una clamorosa rimonta, annullando la sconfitta per 4-0 in terra parigina con il 6-1 casalingo. Allora, però, non c'era Kylian Mbappé tra i parigini. Il fuoriclasse francese, infatti, era impegnato a trascinare il suo Monaco alla vittoria in Ligue 1. Il suo allenatore all'epoca era Leonardo Jardim.caption id="attachment 1106187" align="alignnone" width="3414" Mbappé (getty images)/captionPRODIGIOIl tecnico racconta le meraviglie del giovanissimo Mbappé ai microfoni di AS: "A 16 anni si allenava con la prima squadra e poco a poco abbiamo lavorato con lui per fargli fare esperienza ed entrare nei meccanismi di squadra. Infatti ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) La vendetta del Paris Saint-Germain ai danni del Barcellona si materializza negli ottavi di finale di Champions League, Quattro anni fa, nello stesso turno, i catalani si erano resi protagonisti di una clamorosa rimonta, annullando la sconfitta per 4-0 in terra parigina con il 6-1 casalingo. Allora, però, non c'era Kyliantra i parigini. Il fuoriclasse francese, infatti, era impegnato a trascinare il suo Monaco alla vittoria in Ligue 1. Il suo allenatore all'epoca era Leonardo.caption id="attachment 1106187" align="alignnone" width="3414"(getty images)/captionPRODIGIOIl tecnico racconta le meraviglie del giovanissimoai microfoni di AS: "A 16 anni si allenava con la prima squadra e poco a poco abbiamo lavorato con lui per fargli fare esperienza ed entrare nei meccanismi di squadra. Infatti ...

