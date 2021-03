Italiano: “Atalanta distratta dalla Champions? No, abbiamo visto all’andata” (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Atalanta domani sfiderà lo Spezia alle 20.45. In casa ligure ha parlato Vincenzo Italiano, che non vuol sentir parlare di un’Atalanta distratta dalla Champions, visto che poi sfiderà il Real Madrid. Queste le sue parole: “Atalanta distratta? No. Penso che si stia ripetendo quello che è successo all’andata con loro che qualche giorno dopo avrebbero affrontato il Liverpool. Non ho visto la squadra in campo distratta all’andata e non lo sarà nemmeno domani. È la stessa situazione. Mi aspetto la solita Atalanta, una squadra che negli ultimi anni sta davvero facendo grandi cose, che esprime un calcio spettacolare, bellissimo. Complimenti alla società e al ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) L’domani sfiderà lo Spezia alle 20.45. In casa ligure ha parlato Vincenzo, che non vuol sentir parlare di un’che poi sfiderà il Real Madrid. Queste le sue parole: “? No. Penso che si stia ripetendo quello che è successocon loro che qualche giorno dopo avrebbero affrontato il Liverpool. Non hola squadra in campoe non lo sarà nemmeno domani. È la stessa situazione. Mi aspetto la solita, una squadra che negli ultimi anni sta davvero facendo grandi cose, che esprime un calcio spettacolare, bellissimo. Complimenti alla società e al ...

