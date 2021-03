Italia tutta rossa e arancione tranne la Sardegna, da lunedì la nuova ordinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Italia si colora di arancione e rosso. Secondo quanto apprende Adnkronos, con la nuova ordinanza che verrà firmata dal ministro della salute Roberto Speranza e sarà in vigore da lunedì, non ci sarà nessuna regione in zona gialla, resisterà soltanto la Sardegna in bianca e tutte le altre regioni saranno smistate tra la zona arancione (Sicilia, Calabria, forse Toscana e poche altre) e la zona rossa, in cui entrano tante regioni tra cui Lazio (passando da gialla a rossa), Friuli Venezia Giulia e Veneto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) L’si colora die rosso. Secondo quanto apprende Adnkronos, con lache verrà firmata dal ministro della salute Roberto Speranza e sarà in vigore da, non ci sarà nessuna regione in zona gialla, resisterà soltanto lain bianca e tutte le altre regioni saranno smistate tra la zona(Sicilia, Calabria, forse Toscana e poche altre) e la zona, in cui entrano tante regioni tra cui Lazio (passando da gialla a), Friuli Venezia Giulia e Veneto. SportFace.

