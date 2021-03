Italia ' rossa' | dalla Lombardia al Lazio Toscana in bilico | solo la Sicilia gialla

Advertising

Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Quasi tutta Italia verso la zona rossa o arancione dal 15 marzo: solo 4 regioni nelle fasce basse. Le… - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - Remo44615152 : Hanno rotto il cazzo e basta - IgorV01519720 : RT @noitre32: Da lunedi provabile ITALIA tutta rossa. Cure mediche sbagliate (vedi tachipirina e vigile attesa). Vaccino che uccide (vedi A… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia rossa

La corsa del Covid non si arresta e l'diventa: da luned la maggior parte delle Regioni sar di fatto in lockdown , con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilit di ...Le nuove misure inda lunedì Se i dati del Comitato tecnico scientifico sull'andamento del ...- si manterranno fuori dall'area sottoposta a maggiori limitazioni - quella arancione e- per ...L'Italia sempre più "rossa": da lunedì la maggior parte delle Regioni sarà in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza; bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di ...Liguria e Puglia sono pressoché sicure di passare in arancione mentre il Lazio teme addirittura il doppio salto dal giallo al rosso. Pertanto le regioni che già stazionano in zona arancione, come Piem ...