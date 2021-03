Italia chiusa a Pasqua e nuovi divieti da lunedì. Ecco come cambia il Dpcm (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar – Pasqua in lockdown come a Natale, zona rossa in automatico dove i contagi settimanali superano i 250 per 100mila abitanti: il governo aspetta i dati del monitoraggio per modificare il Dpcm, in vigore da lunedì 15. Dopo lo scontro nella maggioranza tra rigoristi e “aperturisti”, Lega in testa, sembra sfumare l’ipotesi del lockdown fisso nei fine settimana. Anche perché probabilmente tra zone arancioni e zone rosse da lunedì gran parte dell’Italia sarà già blindata dalle ordinanze del ministro della Salute Speranza. Sul fronte della scuola, si va verso la chiusura totale anche nelle zone arancioni, vista la diffusione della cosiddetta variante inglese tra i più giovani. Italia chiusa a Pasqua, verso la proroga del divieto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar –in lockdowna Natale, zona rossa in automatico dove i contagi settimanali superano i 250 per 100mila abitanti: il governo aspetta i dati del monitoraggio per modificare il, in vigore da15. Dopo lo scontro nella maggioranza tra rigoristi e “aperturisti”, Lega in testa, sembra sfumare l’ipotesi del lockdown fisso nei fine settimana. Anche perché probabilmente tra zone arancioni e zone rosse dagran parte dell’sarà già blindata dalle ordinanze del ministro della Salute Speranza. Sul fronte della scuola, si va verso la chiusura totale anche nelle zone arancioni, vista la diffusione della cosiddetta variante inglese tra i più giovani., verso la proroga del divieto ...

