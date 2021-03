Italia, 1991. Parola d’ordine: salvare l’Albania (Di giovedì 11 marzo 2021) Quest’anno ricorrono i trent’anni dell’arrivo sulle coste brindisine e baresi dei primi profughi in fuga dall’Albania postcomunista e dell’inizio della celebre Operazione Pellicano, una mastodontica missione umanitaria portata avanti dalle forze armate Italiane per permettere alla nazione delle Aquile di superare la tremenda crisi civile a mezzo dell’invio di tonnellate di viveri, farmaci e altri InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 11 marzo 2021) Quest’anno ricorrono i trent’anni dell’arrivo sulle coste brindisine e baresi dei primi profughi in fuga dalpostcomunista e dell’inizio della celebre Operazione Pellicano, una mastodontica missione umanitaria portata avanti dalle forze armatene per permettere alla nazione delle Aquile di superare la tremenda crisi civile a mezzo dell’invio di tonnellate di viveri, farmaci e altri InsideOver.

Advertising

EcletticoL : Trent'anni fa, nel 1991, sbarcavano in #Italia i primi #migranti provenienti dall'#Albania. Per la prima volta… - monica_perico : RT @beretta_g: Dalle Relazioni sull'export di #armi e dai dati ISTAT non risultano dal 1990 esportazioni di munizioni dall'Italia alla #Bir… - ergoal : RT @Italbasket: La Bosnia, di cui ora è Team Manager, si è appena qualificata per l'Europeo, a cui mancava dal 1999. Leggenda della pallac… - Virus1979C : RT @beretta_g: Dalle Relazioni sull'export di #armi e dai dati ISTAT non risultano dal 1990 esportazioni di munizioni dall'Italia alla #Bir… - CarpaneseSilva1 : RT @FedericoDezzani: Si dice che negli ultimi giorni di vita gli uomini siano molto lucidi: l'Italia sfrutti almeno questa fase per capire… -