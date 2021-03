Istigazione al suicidio di Losito, Rosalinda Cannavò sentita dai pm per le frasi sulla setta pronunciate al GfVip (Di giovedì 11 marzo 2021) Dal Gf Vip alla Procura, Rosalinda Cannavò sentita dai pm: il sospetto della setta sulla morte di Losito. Dalla passerella del Grande Fratello Vip al convocazione in Procura a Roma, si riapre il giallo sul suicidio dello sceneggiatore. Morto l’8 gennaio del 2019. Stamattina l’attrice del piccolo schermo Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco) è stata convocata a Palazzo di Giustizia per essere sentita come persona informata sui fatti in relazione alla morte di Teodosio Losito, lo sceneggiatore noto per le fiction di successo trasmesse sulle reti Mediaset. Titoli che hanno fatto incetta di ascolti, come L’onore e il rispetto. Il bello delle donne. Caterina e le sue figlie. Il peccato e la vergogna. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Dal Gf Vip alla Procura,dai pm: il sospetto dellamorte di. Dalla passerella del Grande Fratello Vip al convocazione in Procura a Roma, si riapre il giallo suldello sceneggiatore. Morto l’8 gennaio del 2019. Stamattina l’attrice del piccolo schermo(in arte Adua Del Vesco) è stata convocata a Palazzo di Giustizia per esserecome persona informata sui fatti in relazione alla morte di Teodosio, lo sceneggiatore noto per le fiction di successo trasmesse sulle reti Mediaset. Titoli che hanno fatto incetta di ascolti, come L’onore e il rispetto. Il bello delle donne. Caterina e le sue figlie. Il peccato e la vergogna. ...

simonabastiani : RT @GiusCandela: I pm di Roma indagano per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito.… - SecolodItalia1 : Istigazione al suicidio di Losito, Rosalinda Cannavò sentita dai pm per la frasi sulla setta pronunciate al GfVip… - wakeua : @Lella491 @mummyunicorn Metti gli articoli che avrebbero confermato. Eva grimaldi gli ha anche tolto commento dopo… - angelofavignan : RT @davidemaggio: #AresGate, i pm di Roma indagano per istigazione al suicidio di Losito. Ascoltata Adua del Vesco - andreapalazzo2 : RT @davidemaggio: #AresGate, i pm di Roma indagano per istigazione al suicidio di Losito. Ascoltata Adua del Vesco -