Isola del Cinema | l’evento di Roma sul Tevere si sposta online

Leggi su dire

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – L’Isola del Cinema, l’evento che si svolge a Roma ogni estate da 25 anni all’Isola Tiberina, sbarca online sulla piattaforma di cinema MyMovies, per proporre al pubblico una edizione speciale, dal sottotitolo ‘Riprendiamoci il Futuro’: un’esortazione a proiettarci oltre il momento storico che stiamo vivendo e le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. E sceglie ancora di più di puntare sui giovani e di raccogliere le energie accumulate per celebrare, dal 18 al 28 marzo, la passione per il cinema e le altre arti. Così come descritto dal manifesto di quest’anno, nella visione del presidente Giorgio Ginori, lo sguardo rivolto in avanti racconta una tensione proiettata al futuro, che si esprime anche attraverso l’attenzione per l’ambiente che ci circonda, da tutelare e proteggere, naturalmente in stretta collaborazione con i giovani. E sarà proprio un film dedicato a questo tema ad aprire la kermesse. IL PROGRAMMA