Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini salta la prima puntata (Di giovedì 11 marzo 2021) Elettra Lamborghini salta la prima puntata dell'Isola dei Famosi. L'ereditiera non prenderà parte al primissimo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi in cui vestirà i panni dell'opinionista. Il programma partirà il prossimo 15 marzo, ma probabilmente Elettra non sarà presente in studio. A svelarlo è stato TvBlog secondo cui "causa Covid", la Lamborghini dovrà rinunciare, almeno inizialmente, al suo ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi. In studio nel frattempo troveremo Iva Zanicchi e, probabilmente, un sostituto della Lamborghini scelto da Ilary Blasi. Dopo un lungo stop a causa della pandemia e l'addio di Alessia Marcuzzi, Lady Totti sbarcherà al timone del reality.

