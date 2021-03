Isola dei Famosi | Elettra Lamborghini positiva al Covid | ecco chi potrebbe sostituirla

(Di giovedì 11 marzo 2021)alquindi salterà le prime puntate del reality.chitemporaneamente Se dalla pagina social del realitydeil’inviato Massimiliano Rosalino dall’Honduras annuncia l’inizio del programma per il prossimo lunedì 15 marzo, in Italia c’è qualche problema riguardo gli opinionisti del programma. Infattiè risultataale dovrà fare il periodo di quarantena. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/03/massimiliano-rosolino.mp4 Chi la sostituirà nella sua veste di opinionista? Come svela Blogo, “fra i nomi sul tavolo della produzione in pole position c’è ...

In bocca al lupo a lei per L'Isola dei Famosi', ha augurato Zorzi. L'Isola dei Famosi perde temporaneamente una sua opinionista: Elettra Lamborghini è infatti positiva al Covid-19 e dovrà rimanere in quarantena, saltando di fatto le prime ... Elisa Isoardi è una concorrente dell'Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Dopo aver partecipato a "Ballando con le stelle" in coppia con Raimondo Todaro Elisa Isoardi è pronta per l'avventura all'Isola ...