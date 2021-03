Isola dei Famosi, Daniela Martani aggredice Vera Gemma perché indossa una pelliccia per il freddo (Di giovedì 11 marzo 2021) Daniela Martani e Vera Gemma litigano per una pelliccia La 15esima edizione dell’Isola dei Famosi non è ancora partita, ma sembra che alcuni naufraghi partiti per l’Honduras abbiano già avuto delle forti discussioni. A riportare questa notizia ci ha pensato nelle ultime ore il noto blog DavideMaggio.it. Ma cosa è accaduto? In poche parole sembra che Daniela Martani abbia aggredito verbalmente Vera Gemma, colpevole di aver indossato in questi giorni rinchiusi in un residence prima di partire per l’Honduras una pelliccia perché sentiva freddo. Ormai lo sanno tutti che l’ex gieffina oltre ad essere vegana è anche un’animalista convinta. E ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 marzo 2021)litigano per unaLa 15esima edizione dell’deinon è ancora partita, ma sembra che alcuni naufraghi partiti per l’Honduras abbiano già avuto delle forti discussioni. A riportare questa notizia ci ha pensato nelle ultime ore il noto blog DavideMaggio.it. Ma cosa è accaduto? In poche parole sembra cheabbia aggredito verbalmente, colpevole di averto in questi giorni rinchiusi in un residence prima di partire per l’Honduras unasentiva. Ormai lo sanno tutti che l’ex gieffina oltre ad essere vegana è anche un’animalista convinta. E ...

Advertising

trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - Agenzia_Ansa : Disney+ proibisce ai minori di sette anni alcuni dei suoi film più classici per la presenza di scene razziste. Tra… - simone_paciello : “Quando tornerai dall’isola dei famosi avrai un fisico scolpito, asciuttissimo vedrai!”???? Io quando tornerò dall’… - lisastruggletwt : stiamo parlando di staminali e a me è venuta in mente quella volta a l'isola dei famosi dove francesca cipriani ha… - GiuliaCiarapix : RT @vannisantoni: Tutti conoscono l'Isola dei Morti... -