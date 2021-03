Isola dei famosi, Angela Melillo: 'Il mio primo istinto è stato quello di evadere dalla pandemia' (Di giovedì 11 marzo 2021) Angela Melillo è pronta a sbarcare nella nuova edizione dell' , che passa dalla gestione Alessia Marcuzzi a quella di Ilary Blas i. LA showgirl ha spiegato i motivi per cui ha scelto di partecipare al ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021)è pronta a sbarcare nella nuova edizione dell' , che passagestione Alessia Marcuzzi a quella di Ilary Blas i. LA showgirl ha spiegato i motivi per cui ha scelto di partecipare al ...

Advertising

trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - Agenzia_Ansa : Disney+ proibisce ai minori di sette anni alcuni dei suoi film più classici per la presenza di scene razziste. Tra… - simone_paciello : “Quando tornerai dall’isola dei famosi avrai un fisico scolpito, asciuttissimo vedrai!”???? Io quando tornerò dall’… - viperassss : RT @infotommizorzi: INFO | Secondo @tvblogit Tommaso sarà il terzo (al momento secondo) opinionista all’Isola dei Famosi #tzvip https://t.c… - ChiaraMilone2 : Vabbè non ci sto capendo nulla, se c’è o non c’è, mancano pochi giorni all’inizio dell’isola dei famosi, lo vedremo… -