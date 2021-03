Isola dei Famosi | Angela Melillo confessa | Amo le sfide ma ho paura di

Advertising

trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - Agenzia_Ansa : Disney+ proibisce ai minori di sette anni alcuni dei suoi film più classici per la presenza di scene razziste. Tra… - simone_paciello : “Quando tornerai dall’isola dei famosi avrai un fisico scolpito, asciuttissimo vedrai!”???? Io quando tornerò dall’… - Elbareport : A Firenze la conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di Mountain bike 2021 - Elbareport - Quotidiano di inf… - SpotandWeb : Nuova notizia: L’isola dei famosi 15 promette di essere l’edizione più selvaggia della sua storia -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Si avvicina la data del debutto ufficiale della quindicesima edizione de L'Famosi . Il cast è al completo e, anche se sembra che Ilary Blasi dovrà rinunciare alla presenza di Elettra Lamborghini per le prime puntate, tutto è pronto per i naufraghi che hanno deciso ...L'Famosi deve ancora cominciare e già, tra alcuni concorrenti, sembra non scorrere ottimo sangue. Le due protagoniste dell'ultimo battibecco al vetriolo sembra siano Daniela Martani e Gemma ...Proposta dell'assessore regionale Quirico Sanna inserita nella legge che rinnova le province sarde. Al voto, fra gli altri, Olbia, Carbonia e Capoterra ...di Andrea Pretoriani In un periodo dominato dall’incertezza, la reputazione spesso viene vista quasi come una garanzia di successo, un’áncora a cui aggrapparsi quando ormai tutte le altre soluzioni si ...