Isola dei Famosi 2021: Elettra Lamborghini positiva al Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) Elettra Lamborghini L'ombra del Covid aleggia anche sull'Isola dei Famosi 2021. A pochi giorni dall'esordio del reality show, in programma per lunedì 15 marzo 2021, Ilary Blasi dovrà fare a meno, almeno per il momento, dell'opinionista Elettra Lamborghini, costretta a stare in Isolamento a causa del virus. Dopo i vari rumor, che si sono susseguiti, a dare la notizia è stata la stessa Lamborghini, attraverso il suo profilo social, ammettendo di aver contratto il Covid, pur essendo stata molto attenta. La ragazza ha comunque scherzato sulla sua situazione, autoproclamandosi Covid Queen. Elettra avrebbe dovuto affiancare Iva Zanicchi in ...

