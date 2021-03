Isola dei famosi 2021: Duro Scontro tra Daniela Martani e Vera Gemma! (Di giovedì 11 marzo 2021) È guerra tra le due future naufraghe Daniela Martani e Vera Gemma. L’Isola dei famosi 2021 non è ancora iniziato, e le due donne hanno già avuto un forte diverbio. Scopriamo insieme i dettagli! L’Isola dei famosi 2021 non ha ancora aperto i battenti, eppure è già molto chiacchierato. Dopo il ritiro di Carolina Stramare a causa di problemi famigliari e l’intenzione di ritirarsi di Akash Kumar per via del video di presentazione non gradito, adesso è il turno di Daniela Martani e di Vera Gemma, protagoniste di un forte litigio. Le due future naufraghe sono arrivate ad uno Scontro, ancora prima di provare la “convivenza selvaggia” in Honduras. Un diverbio “record” al primo ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 11 marzo 2021) È guerra tra le due future naufragheGemma. L’deinon è ancora iniziato, e le due donne hanno già avuto un forte diverbio. Scopriamo insieme i dettagli! L’deinon ha ancora aperto i battenti, eppure è già molto chiacchierato. Dopo il ritiro di Carolina Stramare a causa di problemi famigliari e l’intenzione di ritirarsi di Akash Kumar per via del video di presentazione non gradito, adesso è il turno die diGemma, protagoniste di un forte litigio. Le due future naufraghe sono arrivate ad uno, ancora prima di provare la “convivenza selvaggia” in Honduras. Un diverbio “record” al primo ...

