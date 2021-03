"Io e Loredana? Non servono le carte". Al Bano, la confidenza a Magalli: ma su Romina... (Di giovedì 11 marzo 2021) Al Bano ribadisce ancora una volta il concetto. E spazza via ogni dubbio. “Non servono le carte. Io e Loredana siamo sposati con la testa”, dice ospite di Giancarlo Magalli, che non ama il gossip (come del resto Al Bano). Carrisi parla della storia d'amore con Loredana Lecciso ed, in definitiva, chiude ancora una volta il cerchio. “Sto con Loredana”, ribadisce. Solo qualche settimana fa, da Mara Venier, Al Bano aveva lanciato un appello: “Vorrei che facessero pace Loredana e Romina. Vorrei che cenassimo tutti insieme”. Un appello che fa eco a quello lanciato dalla Lecciso lo scorso anno a Live non è la d'Urso quando disse: “Vorrei prendermi un caffè con Romina senza problemi”. Ma a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Alribadisce ancora una volta il concetto. E spazza via ogni dubbio. “Nonle. Io esiamo sposati con la testa”, dice ospite di Giancarlo, che non ama il gossip (come del resto Al). Carrisi parla della storia d'amore conLecciso ed, in definitiva, chiude ancora una volta il cerchio. “Sto con”, ribadisce. Solo qualche settimana fa, da Mara Venier, Alaveva lanciato un appello: “Vorrei che facessero pace. Vorrei che cenassimo tutti insieme”. Un appello che fa eco a quello lanciato dalla Lecciso lo scorso anno a Live non è la d'Urso quando disse: “Vorrei prendermi un caffè consenza problemi”. Ma a ...

Advertising

RaiUno : INIZIA ORA 'Non sono una signora' serata dedicata a Loredana Bertè su Rai1 e in diretta streaming RaiPlay ??… - Raiofficialnews : “Graffiante, trasgressiva, unica”. Il terzo appuntamento con #AGrandeRichiesta è “Non sono una signora”: una serata… - sca_loredana : @GioB1974 Non escludo che ciò possa succedere e mi sento male ... - Delena46169552 : Rudy però te le cerchi ... Ora adori Emma peccato che all’epoca pur essendo presidente Sony il contratto non lo hai… - brangji : Adesso il signor Alberto Matano mi spiega perché non ha lasciato “Figlia di Loredana” come sigla della #vitaindiretta -