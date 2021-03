Inzaghi su Milan-United: «Se penso al 2007 mi vengono in mente tre cose» (Di giovedì 11 marzo 2021) Filippo Inzaghi ha rilasciato una lunga dichiarazione riguardante la sfida tra Milan e Manchester United, ecco le sue parole Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole su Manchester United-Milan: Sul ricordo di Milan-Manchester: «Mi vengono in mente subito tre cose. Gli sguardi sul pullman: eravamo tutti concentratissimi. La pioggia: durante il primo tempo venne giù un temporale incredibile. La gente: San Siro è sempre speciale, ma quella sera lo fu ancora di più». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MilanNEWS24 Su chi ci perde di più se il tifoso o il calciatore: «Bella domanda e difficile risposta. Io credo che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Filippoha rilasciato una lunga dichiarazione riguardante la sfida trae Manchester, ecco le sue parole Filippo, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole su Manchester: Sul ricordo di-Manchester: «Miinsubito tre. Gli sguardi sul pullman: eravamo tutti concentratissimi. La pioggia: durante il primo tempo venne giù un temporale incredibile. La gente: San Siro è sempre speciale, ma quella sera lo fu ancora di più». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS24 Su chi ci perde di più se il tifoso o il calciatore: «Bella domanda e difficile risposta. Io credo che ...

