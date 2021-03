Inzaghi: “Il Milan sta facendo un campionato strepitoso, sono sicuro che tornerà in Champions” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Il fascino di questa sfida è grandissimo. Chiunque indossi i colori dei due club ha un compito speciale, ma anche una notevole responsabilità“, così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante del Milan, oggi tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, in merito alla sfida europea di questa sera tra rossoneri e Manchester United. “Non esistono favoriti in questo tipo di incontri, e se esistono il pronostico conta fino a un certo punto“, continua Super Pippo che, poi, commenta così la stagione della squadra di Pioli: “Mi piace molto, sta facendo un campionato strepitoso. Si vede che i ragazzi hanno voglia di correre e sono certo che l’anno prossimo il Milan ritroverà il palcoscenico della Champions“. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) “Il fascino di questa sfida è grandissimo. Chiunque indossi i colori dei due club ha un compito speciale, ma anche una notevole responsabilità“, così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante del, oggi tecnico del Benevento, Filippo, in merito alla sfida europea di questa sera tra rossoneri e Manchester United. “Non esistono favoriti in questo tipo di incontri, e se esistono il pronostico conta fino a un certo punto“, continua Super Pippo che, poi, commenta così la stagione della squadra di Pioli: “Mi piace molto, staun. Si vede che i ragazzi hanno voglia di correre ecerto che l’anno prossimo ilritroverà il palcoscenico della“. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene ...

