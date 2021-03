Inzaghi e la finale di Champions: “Berlusconi e Galliani mi dissero che…” (Di giovedì 11 marzo 2021) Filippo Inzaghi, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha ricordato la doppietta in finale di Champions nel 2007 Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 marzo 2021) Filippo, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha ricordato la doppietta indinel 2007 Pianeta Milan.

