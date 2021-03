Intesa Sp, prima banca italiana in Climate Investment Platform di IRENA (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana a entrare nella Climate Investment Platform (CIP), iniziativa nata dalla partnership tra l’International Renewable Energy Agency (IRENA), il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, l’organizzazione Sustainable Energy for All e il Green Climate Fund per aumentare i finanziamenti dedicati alla transizione energetica e consentire a ogni Paese di raggiungere obiettivi climatici ambiziosi. L’adesione – chiarisce la nota ufficiale – “è stata siglata nella sede di IRENA ad Abu Dhabi dal Direttore Generale dell’Agenzia, Francesco La Camera, e da Christophe Hamonet, Responsabile della Filiale Hub Intesa Sanpaolo di Dubai, che coordina le attività ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) –Sanpaolo è laa entrare nella(CIP), iniziativa nata dalla partnership tra l’International Renewable Energy Agency (), il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, l’organizzazione Sustainable Energy for All e il GreenFund per aumentare i finanziamenti dedicati alla transizione energetica e consentire a ogni Paese di raggiungere obiettivi climatici ambiziosi. L’adesione – chiarisce la nota ufficiale – “è stata siglata nella sede diad Abu Dhabi dal Direttore Generale dell’Agenzia, Francesco La Camera, e da Christophe Hamonet, Responsabile della Filiale HubSanpaolo di Dubai, che coordina le attività ...

Advertising

stati_generali : Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana nella Climate Investment Platform - interchannel_ic : - Anna07942827 : @saggiadecisione Bisogna vedere che tipo di intesa hanno siglato. La pa non ha un unico settore. È divisa per compa… - Damianodanny1 : SPUTNIK IN OCEANO PRODUZIONE DEL VACCINO RUSSO IN ITALIA FA INCAZZARE I VERTICI DELL’UE. L’INTESA NON CAMBIA LA ST… - MalcomJ66806952 : Pensarci un po' prima, no? -