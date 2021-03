Intesa Sanpaolo prima banca italiana nell’agenzia internazionale per l’energia rinnovabile (Di giovedì 11 marzo 2021) Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana a entrare nella Climate Investment Platform (CIP), iniziativa nata dalla partnership tra l’International Renewable Energy Agency (Irena), il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, l’organizzazione Sustainable Energy for All e il Green Climate Fund per aumentare i finanziamenti dedicati alla transizione energetica e consentire a ogni Paese di raggiungere obiettivi climatici ambiziosi. L’adesione è stata siglata nella sede di Irena ad Abu Dhabi dal Direttore Generale dell’Agenzia, Francesco La Camera, e da Christophe Hamonet, Responsabile della Filiale Hub Intesa Sanpaolo di Dubai, che coordina le attività della rete internazionale nel Medio Oriente e in Africa della Divisione Imi Corporate & ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 marzo 2021)è laa entrare nella Climate Investment Platform (CIP), iniziativa nata dalla partnership tra l’International Renewable Energy Agency (Irena), il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, l’organizzazione Sustainable Energy for All e il Green Climate Fund per aumentare i finanziamenti dedicati alla transizione energetica e consentire a ogni Paese di raggiungere obiettivi climatici ambiziosi. L’adesione è stata siglata nella sede di Irena ad Abu Dhabi dal Direttore Generale dell’Agenzia, Francesco La Camera, e da Christophe Hamonet, Responsabile della Filiale Hubdi Dubai, che coordina le attività della retenel Medio Oriente e in Africa della Divisione Imi Corporate & ...

Intesa Sanpaolo prima banca italiana nell'agenzia internazionale per l'energia rinnovabile Irena, agenzia internazionale per l'energia rinnovabile, è la piattaforma aiuta i governi dei Paesi in via di sviluppo nella definizione della politica energetica e nell'avviare la realizzazione dei ...

Intesa Sanpaolo, 1ª banca italiana a entrare nella Climate Investment Platform

