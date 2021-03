Intervista Meghan e Harry | la Royal Family risponde alle accuse di razzismo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Meghan

...le dichiarazioni scandalo della moglie. Durante una visita a una scuola nella zona est di Londra, in compagnia di Kate, gli è stato chiesto: 'Hai parlato con tuo fratello dopo l'?' ...Poi a chi gli ha chiesto se si sia messo in contatto con Harry dopo l'rilasciata dal fratello e daMarkle ad Oprah Winfrey, William ha spiegato di non averlo ancora fatto. 'Non ci ...“Non siamo assolutamente una famiglia razzista“. Così il principe William, secondo in linea di successione al trono britannico, incalzato dai giornalisti a margine di un evento pubblico a Londra sui s ...Lo sguardo teso, una risposta appena accennata. William, il Duca di Cambridge, si è pronunciato oggi per la prima volta sull'intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey e ha ...