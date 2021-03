Intervista Harry e Meghan, il principe William: "Non siamo una famiglia razzista" (Di giovedì 11 marzo 2021) "Non siamo assolutamente una famiglia razzista". Il principe William difende i reali britannici dopo l'Intervista choc rilasciata dal fratello Harry e dalla moglie Meghan Markle alla Cbs. Nelle due ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) "Nonassolutamente una". Ildifende i reali britannici dopo l'choc rilasciata dal fratelloe dalla moglieMarkle alla Cbs. Nelle due ...

