Intervista a Tommaso Zorzi, retroscena su Aurora Ramazzotti e nuovo flirt: "È un nuotatore" (VIDEO) (Di giovedì 11 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha rilasciato un'Intervista al settimanale Chi e a Casa Chi in cui ha fatto delle confessioni inedite sulla sua vita privata e non solo. Da quando è uscito da vincitore dalla casa la sua vita è completamente cambiata e sta facendo fatica ad abituarsi ai nuovi ritmi. Ad ogni modo, tra le confessioni più interessanti ce ne sono state alcune che riguardano la sua sfera intima. In particolare, l'influencer ha dichiarato di avere un flirt in atto con un nuotatore. Inoltre, tra le sue Instagram Stories sono apparsi anche dei regali inaspettati. Scopriamo tutto nel dettaglio. Il flirt di Tommaso Zorzi Nel corso di una recente Intervista, Tommaso Zorzi ha svelato di avere un ...

