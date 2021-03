International Women’s Week, la crisi delle sex worker in Olanda. Moira Mona: «Nessuna tutela dal governo» (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella parte storica di Amsterdam, a fianco della chiesa più antica della città, la Oude Kerk, c’è un piccolo monumento dedicato alle lavoratrici del sesso: si intitola “Belle”, è una donna in vetrina. Sul basamento una frase invita a rispettare tutte le sex worker e i sex worker del mondo. Una di loro si chiama Moira Mona. Olandese di nascita, vive nella capitale. Oggi ha 30 anni e ha «consapevolmente» scelto di lavorare con il sesso quando ne aveva 18: «Dovevo scegliere se vivere con il salario minimo – 5 euro l’ora – o guadagnarne 5 volte di più lavorando come webcam girl». Così è cominciata la sua avventura nel mondo del sex work, davanti all’obbiettivo di una videocamera. Col tempo l’attività ha preso piede, «anche se per un po’ mi sono fermata per fare altro, per capire se prostituirmi era quello che volevo ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella parte storica di Amsterdam, a fianco della chiesa più antica della città, la Oude Kerk, c’è un piccolo monumento dedicato alle lavoratrici del sesso: si intitola “Belle”, è una donna in vetrina. Sul basamento una frase invita a rispettare tutte le sexe i sexdel mondo. Una di loro si chiama. Olandese di nascita, vive nella capitale. Oggi ha 30 anni e ha «consapevolmente» scelto di lavorare con il sesso quando ne aveva 18: «Dovevo scegliere se vivere con il salario minimo – 5 euro l’ora – o guadagnarne 5 volte di più lavorando come webcam girl». Così è cominciata la sua avventura nel mondo del sex work, davanti all’obbiettivo di una videocamera. Col tempo l’attività ha preso piede, «anche se per un po’ mi sono fermata per fare altro, per capire se prostituirmi era quello che volevo ...

