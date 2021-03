Inter, stadio con o senza il Milan? Dipende da Suning! (Di giovedì 11 marzo 2021) La squadra meneghina valuta lo stadio in comproprietà. Se Suning deciderà di lasciare l’Inter, la situazione potrebbe cambiare Da settimane non si fa altro che parlare di una possibile uscita di Suning dall’Inter. Tra le tante cose che di conseguenza potrebbero cambiare, anche l’argomento stadio in comproprietà con il Milan viene rivalutato. Nel Novembre 2018 si optò per questa possibilità, visti gli elevati costi e la necessità di entrambe le squadre di aver un proprio stadio: l’alternativa di ristrutturare l’iconico San Siro fu scartata dopo molte analisi, e si decise di crearne uno nuovo dalle sue ceneri.In questi 3 anni, Inter e Milan hanno seguito tutto l’iter burocratico per ottenere dal Comune e dalla Giunta Comunale i permessi per ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021) La squadra meneghina valuta loin comproprietà. Se Suning deciderà di lasciare l’, la situazione potrebbe cambiare Da settimane non si fa altro che parlare di una possibile uscita di Suning dall’. Tra le tante cose che di conseguenza potrebbero cambiare, anche l’argomentoin comproprietà con ilviene rivalutato. Nel Novembre 2018 si optò per questa possibilità, visti gli elevati costi e la necessità di entrambe le squadre di aver un proprio: l’alternativa di ristrutturare l’iconico San Siro fu scartata dopo molte analisi, e si decise di crearne uno nuovo dalle sue ceneri.In questi 3 anni,hanno seguito tutto l’iter burocratico per ottenere dal Comune e dalla Giunta Comunale i permessi per ...

Advertising

capuanogio : Come ampiamente prevedibile la prima vittima dei problemi di #Suning nella gestione #Inter rischia di essere il pro… - Atalanta_BC : A casa della capolista! ???? Against the league leaders on Monday night! ? ???? @SerieA - 26ª giornata ?? @Inter ?? Sta… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @CalcioFinanza: #Inter, risale l’ipotesi nuovo stadio senza il #Milan - LuigiBevilacq17 : RT @emmeemme__: Certo che se nel tuo periodo di massimo splendore hai dovuto usufruire della regola dei gol in trasferta nello stesso stadi… - LuigiBevilacq17 : RT @CalcioFinanza: #Inter, risale l’ipotesi nuovo stadio senza il #Milan -