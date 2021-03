Inter, Marotta ricoverato in ospedale per coronavirus: le condizioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Preoccupazione in merito alle condizioni di Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter è stato ritrovato positivo al coronavirus lo scorso 25 febbraio. Negli ultimi giorni il dirigente è stato ricoverato all’Humanitas di Rozzano. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, al momento Marotta è sotto osservazione e si segnalano dei miglioramenti nella condizione. A seguirlo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 marzo 2021) Preoccupazione in merito alledi Beppe. L’amministratore delegato dell’è stato ritrovato positivo allo scorso 25 febbraio. Negli ultimi giorni il dirigente è statoall’Humanitas di Rozzano. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, al momentoè sotto osservazione e si segnalano dei miglioramenti nella condizione. A seguirlo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

