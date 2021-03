Inter, Marotta ricoverato all’Humanitas su consiglio di Volpi: le ultime (Di giovedì 11 marzo 2021) Oltre ad Adriano Galliani anche l’ad dell’Inter Beppe Marotta è ricoverato all’Humanitas: le sue condizioni non preoccupano Beppe Marotta è ricoverato da qualche giorno all’Humanitas di Rozzano a seguito della positività al Coronavirus riscontrata il 25 febbraio. Su consiglio del medico sociale dell’Inter, Piero Volpi, è stato portato in ospedale e le sue condizioni sono segnalate in miglioramento. L’ad rimane comunque sotto osservazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Oltre ad Adriano Galliani anche l’ad dell’Beppe: le sue condizioni non preoccupano Beppeda qualche giornodi Rozzano a seguito della positività al Coronavirus riscontrata il 25 febbraio. Sudel medico sociale dell’, Piero, è stato portato in ospedale e le sue condizioni sono segnalate in miglioramento. L’ad rimane comunque sotto osservazione. Leggi su Calcionews24.com

