Inter, Marotta in ospedale per il Coronavirus: le condizioni del dirigente dell'Inter (Di giovedì 11 marzo 2021) Non solo Adriano Galliani, anche il dirigente dell'Inter Giuseppe Marotta è stato ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus. L'ad nerazzurro è positivo dal 26 febbraio scorso ed è stato trasferito per accertamenti a scopo precauzionale all'Istituto Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono monitorate costantemente e la situazione è tranquilla. Dopo la vittoria nel derby contro il Milan, Marotta si era recato a Roma per prendere parte all'assemblea per l'elezione del presidente Gravina. Con il dirigente ex Juventus anche l'a.d. Corporate Alessandro Antonello, l'avvocato Angelo Capellini e proproo Adriano Galliani, a.d. del Monza attualmente positivo.

