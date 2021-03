Inter, in caso di cessione ipotesi nuovo stadio senza il Milan (Di giovedì 11 marzo 2021) Il progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan non si sblocca, ma se il club nerazzurro dovessero essere ceduto tutto potrebbe cambiare Il progetto per il nuovo stadio di Milan, in collaborazione tra Inter e Milan è ancora fermo. La questione è spinosa e, in vista delle prossime elezioni di ottobre, le attuali forze politiche vorrebbero lasciarne mandato al prossimo sindaco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, qualcosa potrebbe cambiare nel momento in cui l’Inter dovesse essere ceduta da Suning. In quel caso, infatti, i nuovi proprietari potrebbero prendere la decisione di rivedere il progetto e costruire uno stadio senza la presenza dei ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Il progetto per ildinon si sblocca, ma se il club nerazzurro dovessero essere ceduto tutto potrebbe cambiare Il progetto per ildi, in collaborazione traè ancora fermo. La questione è spinosa e, in vista delle prossime elezioni di ottobre, le attuali forze politiche vorrebbero lasciarne mandato al prossimo sindaco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, qualcosa potrebbe cambiare nel momento in cui l’dovesse essere ceduta da Suning. In quel, infatti, i nuovi proprietari potrebbero prendere la decisione di rivedere il progetto e costruire unola predei ...

