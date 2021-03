Inter | il segreto di Lukaku è la dieta | “Non mi sono mai sentito così forte”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 marzo 2021) Da quanto è arrivato in Italia Romelusembra aver dato una svolta alla sua carriera. I numeri del primo annostati già soddisfacenti, ma in questa seconda stagione all’il belga ha già segnato 24 gol in 33 presenze diventando sempre più punto fermo del porgetto nerazzurro. Merito di Conte? Sicuramente l’allenatore che l’hamente voluto a Milano ha avuto un ruolo chiave nella sua crescita, ma i numeri si spiegano anche con l’ottima forma fisica. Ecco che in questo senso ildel centravanti potrebbe essere lache sta seguendo da alcuni mesi. “Abbiamo fatto un’analisi del mio corpo e molto è cambiato. Non mimai. Ho raggiunto un altro livello, sia a livello fisico ...