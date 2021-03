Inter, idea nuovo stadio di proprietà: Milan escluso dal progetto nerazzurro (Di giovedì 11 marzo 2021) I responsabili della proprietà dell’Inter starebbero pensando alla strutturazione di un nuovo stadio di proprietà, così da abbandonare San Siro e aumentare gli introiti derivati dalla gestione della struttura. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il progetto non dovrebbe andare in porto siano a ottobre 2021, per via delle elezioni comunali, ma al termine del periodo menzionato si riaprirebbe la possibilità di agire in medio a un nuovo stadio. Qualora gli Zhang decidessero di cedere il club a un gruppo acquirente, difatti, è probabile che i nuovi proprietari escludano il Milan dai piani inerenti allo stadio, privilegiando una via ‘esclusiva’. L’Inter riflette sull’addio al Giuseppe Meazza, ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) I responsabili delladell’starebbero pensando alla strutturazione di undi, così da abbandonare San Siro e aumentare gli introiti derivati dalla gestione della struttura. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, ilnon dovrebbe andare in porto siano a ottobre 2021, per via delle elezioni comunali, ma al termine del periodo menzionato si riaprirebbe la possibilità di agire in medio a un. Qualora gli Zhang decidessero di cedere il club a un gruppo acquirente, difatti, è probabile che i nuovi proprietari escludano ildai piani inerenti allo, privilegiando una via ‘esclusiva’. L’riflette sull’addio al Giuseppe Meazza, ...

