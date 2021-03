“Insieme: un sogno che diventa realtà”. Tommaso Zorzi: la foto, il commento top e si scatena il panico (Di giovedì 11 marzo 2021) Tommaso Zorzi sempre più protagonista, anche e soprattutto dopo il GF Vip. In attesa di vederlo presto in tv è su Instagram che il vincitore di questa quinta edizione del reality di casa Mediaset “si scatena”. Nelle scorse ore, a proposito di tv, lo abbiamo visto sfogarsi dopo aver scoperto di essere stato vittima di uno scherzo tremendo de Le Iene. Era ancora sconvolto da quanto accaduto, anche se non ha potuto rivelare i dettagli. “Ho perso vent’anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male”, ha spiegato ai suoi follower. Che ora sono tutti elettrizzati. Motivo? Poco fa il loro beniamino ha pubblicato su Instagram una sua foto in bianco e nero nella quale si mostra sotto le lenzuola, a torso nudo.



“Ho lasciato andare, ho perso, ho conosciuto la sconfitta di chi ti supera in corsa senza un motivo valido, ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021)sempre più protagonista, anche e soprattutto dopo il GF Vip. In attesa di vederlo presto in tv è su Instagram che il vincitore di questa quinta edizione del reality di casa Mediaset “si”. Nelle scorse ore, a proposito di tv, lo abbiamo visto sfogarsi dopo aver scoperto di essere stato vittima di uno scherzo tremendo de Le Iene. Era ancora sconvolto da quanto accaduto, anche se non ha potuto rivelare i dettagli. “Ho perso vent’anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male”, ha spiegato ai suoi follower. Che ora sono tutti elettrizzati. Motivo? Poco fa il loro beniamino ha pubblicato su Instagram una suain bianco e nero nella quale si mostra sotto le lenzuola, a torso nudo.“Ho lasciato andare, ho perso, ho conosciuto la sconfitta di chi ti supera in corsa senza un motivo valido, ho ...

HotCock21forYou : RT @miamatua: Dammi il tempo che tempo non sia Dammi un sogno che sonno non dia Chiamami adesso che non ho più niente da dire, ma voglio pa… - simointheden : Altra cosa che mi fa troppo ridere è che in macchina (di Illumi) notavo che sul finestrino davanti c'era disegnata… - elvira_stancato : @Irisy88741043 L’unica gioia del 2020. Can e Ozge di nuovo insieme. Purtroppo un bel sogno interrotto da qualcuno a… - LaneveDiletta : Colin che dorme nel letto insieme a me nel sogno è stata la cosa più hot mai vista Voglio dormire ancora solo per… - cutextirwin : @sunshaz_ @niallsbigspoon sogno della mia vita: fare un gruppo con x torinesx di twitter e uscire tuttx insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Insieme sogno La Casarano Rally Team acquisisce forze nuove, quattro equipaggi a Pavia per il Motor Rally Show ...lo scorso dicembre e che con tanta passione e determinazione ha inseguito sin da piccola il sogno ... Correranno insieme per la prima volta e come per Giulia Primiceri, anche il sedicenne secondogenito ...

Doppiaggio, film e serie tv: il magliese Manganaro protagonista a New York Spero arrivino buone opportunità per girare in Italia e soprattutto in Puglia: sarebbe un sogno'. ... Poco prima del lockdown ho doppiato 'Sindrome K' insieme a Ray Liotta. Anche se non l'ho mai ...

NBA, LeBron James rivela il suo obiettivo a lungo termine: "Giocare con Bronny" Sky Sport Quell'amore vicino e così lontano Giovanna sognava il vero amore, ma in epoca di pandemia non potendo mettere piede fuori di casa per incontrare persone nuove, la conoscenza poteva essere solo virtuale. Tramite un social si relaziona ...

“L’isola dei famosi”, Massimiliano Rosolino: «In Honduras corono il mio sogno» L’entusiasmo è alle stelle e lui è carichissimo. Sta infatti partendo per l’Honduras in qualità di inviato di "L’isola dei famosi": «È sempre stato il mio sogno. Qualche anno fa avevo fatto un provino ...

...lo scorso dicembre e che con tanta passione e determinazione ha inseguito sin da piccola il... Correrannoper la prima volta e come per Giulia Primiceri, anche il sedicenne secondogenito ...Spero arrivino buone opportunità per girare in Italia e soprattutto in Puglia: sarebbe un'. ... Poco prima del lockdown ho doppiato 'Sindrome K'a Ray Liotta. Anche se non l'ho mai ...Giovanna sognava il vero amore, ma in epoca di pandemia non potendo mettere piede fuori di casa per incontrare persone nuove, la conoscenza poteva essere solo virtuale. Tramite un social si relaziona ...L’entusiasmo è alle stelle e lui è carichissimo. Sta infatti partendo per l’Honduras in qualità di inviato di "L’isola dei famosi": «È sempre stato il mio sogno. Qualche anno fa avevo fatto un provino ...