inoculazioni vaccini over80 al centro anziani Monfalcone (Di giovedì 11 marzo 2021) “L’apertura del punto vaccinale di Monfalcone rappresenta un’altra tappa importante della campagna che la Regione ha avviato al fine di allargare la platea degli immunizzati in Friuli Venezia Giulia”.Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi presente oggi al centro anziani nella Città dei cantieri nel quale è stato allestito un nuovo punto vaccini che va così ad aggiungersi agli altri già allestititi in diverse località del Friuli Venezia Giulia. Accompagnato dal sindaco Anna Cisint e dal direttore generale dell’Asugi Antonio Poggiana, Riccardi ha assistito alle operazioni di inoculazione delle dosi agli over 80, interventi coordinati dal sistema della Protezione civile che si è occupato sia della logistica di trasporto dei vaccini sia dell’assistenza di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 marzo 2021) “L’apertura del punto vaccinale dirappresenta un’altra tappa importante della campagna che la Regione ha avviato al fine di allargare la platea degli immunizzati in Friuli Venezia Giulia”.Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi presente oggi alnella Città dei cantieri nel quale è stato allestito un nuovo puntoche va così ad aggiungersi agli altri già allestititi in diverse località del Friuli Venezia Giulia. Accompagnato dal sindaco Anna Cisint e dal direttore generale dell’Asugi Antonio Poggiana, Riccardi ha assistito alle operazioni di inoculazione delle dosi agli over 80, interventi coordinati dal sistema della Protezione civile che si è occupato sia della logistica di trasporto deisia dell’assistenza di ...

