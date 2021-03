Inferno Covid in Brasile, oltre 2.200 morti in 24 ore. Cina lancia il passaporto vaccinale (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovo record di morti per Covid in Brasile che per la prima volta dall'inizio della pandemia supera i 2 mila decessi in un al giorno. Secondo l'ultimo rapporto ufficiale del Ministero della Salute brasiliano, nelle ultime 24 ore il Covid ha stroncato 2.286 persone. In Brasile, secondo paese più colpito al mondo dal Covid dopo gli Usa, sale così a 270.656 il numero delle vittime dall'inizio della pandemia, con 11,2 milioni di persone infettate. Intanto, l'ultimo rapporto della Johns Hopkins University, parla di più di 2,6 milioni di persone in tutto il mondo, precisando che almeno 2.610.608 persone hanno perso la vita dall'inizio della pandemia (+10.065 in 24 ore). Il totale dei casi di contagio confermati nel mondo sale a 117.571.119, 413.530 in più rispetto al giorno precedente.La ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovo record diperinche per la prima volta dall'inizio della pandemia supera i 2 mila decessi in un al giorno. Secondo l'ultimo rapporto ufficiale del Ministero della Salute brasiliano, nelle ultime 24 ore ilha stroncato 2.286 persone. In, secondo paese più colpito al mondo daldopo gli Usa, sale così a 270.656 il numero delle vittime dall'inizio della pandemia, con 11,2 milioni di persone infettate. Intanto, l'ultimo rapporto della Johns Hopkins University, parla di più di 2,6 milioni di persone in tutto il mondo, precisando che almeno 2.610.608 persone hanno perso la vita dall'inizio della pandemia (+10.065 in 24 ore). Il totale dei casi di contagio confermati nel mondo sale a 117.571.119, 413.530 in più rispetto al giorno precedente.La ...

Ultime Notizie dalla rete : Inferno Covid L'Europa a corto di vaccini ne esporta 34 milioni La stessa accusa su Londra scatena invece un nuovo inferno dei rapporti tra le due sponde della ... Noi non abbiamo bloccato l'export di una sola dose di vaccino anti - covid o di singole componenti. ...

Matese, tra le cascate della Valle del Torano il set del corto è da "mission impossible" Ci sono il protocollo anti - Covid, con i tamponi molecolari per il cast e la troupe, e la fatica fisica nel raggiungere la ... Fino ad arrivare nell'incanto delle Cascate dell'Inferno. Così le 48 ore di ...

Emilia Romagna: Covid violento. "Ecco perché siamo tornati all'inferno" il Resto del Carlino uuid : 8ab9460c-80f6-11eb-aabe-40a8639cc319 Gli infermieri chiedono maggiore collaborazione alla popolazione, rispetto dei divieti, sensibilità nei confronti del personale sanitario che, a un anno di distanza dal lockdown ...

